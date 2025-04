Metropolitanmagazine.it - Chi è il futuro marito di Cecilia Capriotti, Gianluca Mobilia: “Finalmente ci sposiamo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si sposeranno il 5 luglio a Panarea, dove si sono incontrati per la prima volta. La showgirl e attrice italiana è legata sentimentalmente da diversi anni all’imprenditore, con il quale ha una figlia Maria Isabelle, nata nell’ottobre del 2016. E’ stata proprio la bambina a convincere i genitori che era arrivato il momento di fare il grande passo. Lui ha chiesto la mano della compagna durante le nozze di un amico l’estate scorsa. Nonostante l’amore persi è sempre mantenuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e lavora come presidente di un’agenzia di comunicazione ed organizzazione di eventi.è un imprenditore di origini siciliane. Nonostante abbia un lavoro che, come vedremo tra poco, ha a che fare con il mondo dello spettacolo, ha sempre mantenuto un profilo riservato.