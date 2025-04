Metropolitanmagazine.it - Chi è Giuseppe Mandrake Ninno? Dai guadagni su TikTok alla misteriosa fidanzata

attualmente ha 41 anni e vive nella sua città natale. Abita in una casa ampia e luminosa, nel cuore della città pugliese, piena di ricordi e di giochi da collezione, come ha mostrato lo stesso influencer ai fan, in un video home tour dedicato, disponibile sul suo canale YouTube. Proprio sui social sono nati i personaggi interpretati da, che ha scelto questo nome per onorare Gigi Proietti, nel celebre film Febbre da cavallo. Su YouTube ha 964 mila iscritti, su Facebook – dove è nata la sua fortuna – vanta 764 mila followers; Instagram (1 milione) e(2,8 milioni) sono i luoghi del web dove riscuote maggiore successo, grazie ai suoi video esilaranti e pieni di humor., o come tutti lo conoscono,, è uno dei volti social più famosi del momento.