Notizieaudaci.it - Chi è Andrea Tabanelli, in gara a The Couple in coppia con Antonino Spinalbese

Leggi su Notizieaudaci.it

è tra i protagonisti del nuovo reality di Canale 5, The, condotto da Ilary Blasi. L’ex calciatore sarà incone sicuramente non passerà inosservato visto il fisico scolpito e un look da copertina. Da calciatore di serie A e B a djClasse 1990, romagnolo,è noto agli appassionati di calcio per aver militato in Serie A e Serie B con club come Cesena, Pisa, Lecce e Cagliari. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, ha deciso di reinventarsi seguendo la sua seconda grande passione: la musica.Oggi è dj e produttore musicale, molto attivo nei locali del nord Italia, con una fanbase social in crescita. Il debutto televisivo è arrivato un po’ per gioco, ma sta diventando un’occasione di svolta. L’intesa con, partner di gioco a The, si basa su rispetto, ironia e una strategia lucida che li rende competitivi senza essere arroganti.