Chi è Andrea Tabanelli, ex calciatore ora Dj: carriera e fidanzata

è un exnato a Ravenna, il 2 febbraio 1990.ha ricoperto principalmente il ruolo di centrocampista centrale, iniziando la suanel settore giovanile del Cesena. Ha poi esordito in prima squadra nel 2010, per finire successivamente in prestito a Bellaria Igea Marina e Giacomense.Nel gennaio 2014,è stato ceduto in prestito al Cagliari in Serie A, dove però ha collezionato solo 3 presenze. E dopo altre esperienze con il Pisa e il Padova, nel 2018 è arrivato per lui il trasferimento al Lecce, doveha contribuito alla promozione del club in Serie A nella stagione 2018-2019. A gennaio 2020 ilha firmato un nuovo contratto con il Frosinone, per essere poi ceduto in prestito al Pescara nel febbraio 2021.Conclusa lasportiva,si è lanciato nel mondo della musica, intraprendendo un percorso professionale nelle vesti di DJ.