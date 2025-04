Chi è Andrea Tabanelli | età origini calcio lavoro oggi fidanzata The Couple

Andrea Tabanelli è uno dei concorrenti di The Couple, che gioca in coppia con Antonino Spinalbese. Ilary Blasi dà il via alla prima edizione di questo reality show lunedì 7 aprile 2025. Fino alla fine, è rimasto incerto il nome che avrebbe affiancato quello dell'ex compagno di Belen Rodriguez. Ed ecco che, qualche ora prima della prima puntata del nuovo programma di Canale 5, è stato svelato che Andrea e Antonino giocheranno insieme nella nuova Casa più spiata d'Italia. Ma chi è Tabanelli e cosa si sa sul suo conto? Vediamo insieme.Andrea Tabanelli The Couple chi è: età, di dov'è, carriera calciatore e lavoroLeggi anche: The Couple: come funziona, televoto, diretta h24, quanto dura, castLeggi anche: Chi sono Irma e Lucia Testa: età, lavoro, sport, fidanzati, InstagramAndrea Tabanelli in The Couple fa coppia con Antonino Spinalbese.

