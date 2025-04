Chelsea uscirà dalla gara per firmare Victor Osimhen quest’estate

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilha cercato diun nuovo attaccante per un po ‘di tempo, ma non sono riusciti aun aggressore di livello mondiale che Enzo Maresca vuole.I Blues sono stati collegati a diversi aggressori la scorsa estate tra cui Viktor Gyokeres, Ivan Toney e.Tuttavia, nessuno di loro è stato firmato e la ricerca è destinata a continuare questa estate.Secondo Catturato dal foglie Fonti, ilha deciso di fare un passo indietroper.Per ora, l’attaccante nigeriano non è considerato uno dei principali obiettivi per i loro piani di trasferimento estivi.Mentre i Blues erano precedentemente interamente inper, il loro interesse si è recentemente raffreddato.Dopo aver segnato 28 gol in 32 presenze in questa stagione per Galatasaray,ha nuovamente attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi club del mondo, tra cui il Manchester United.