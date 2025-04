Check Up Rari Nantes Salerno settima vittoria consecutiva | superata l’Acquachiara 18-14

Check Up Rari Nantes Salerno conquista la settima vittoria consecutiva, imponendosi per 18-14 contro una combattiva Acquachiara. Prosegue il momento positivo della Check Up Rari Nantes Salerno, che conquista la settima vittoria consecutiva imponendosi per 18-14 contro una combattiva Acquachiara, al termine di una gara vivace e ricca di reti. Prima del fischio d’inizio . 2anews.it - Check Up Rari Nantes Salerno, settima vittoria consecutiva: superata l’Acquachiara 18-14 Leggi su 2anews.it LaUpconquista la, imponendosi per 18-14 contro una combattiva Acquachiara. Prosegue il momento positivo dellaUp, che conquista laimponendosi per 18-14 contro una combattiva Acquachiara, al termine di una gara vivace e ricca di reti. Prima del fischio d’inizio .

La Rari Nantes "Settebellezze" piega l'Acquachiara a Salerno. Pallanuoto, A2: settima vittoria consecutiva per la Rari Nantes Salerno che supera l’Acquachiara -. A2 M – tre punti sotto il diluvio – la Check-Up Rari Nantes Salerno sbanca Terrasini e conquista una vittoria importante. PALLANUOTO A2: ALLA "VITALE" LA RARI NANTES SALERNO AFFRONTA L’ACQUACHIARA, PER IL CIRCOLO NAUTICO C'E' IL LATINA. Alla Vitale la gara contro l'Acquachiara. Pallanuoto: Rari Nantes-Acquachiara 18-14. Ne parlano su altre fonti

