Che Tempo Che Fa le pagelle del 6 aprile | Belen seducente 7 Sangiovanni trasparente 10

Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di Cheche fa, andata in onda nella serata del 62025. Il giornalista ha intervistato diversi ospiti importanti, tra cui Usain Bolt, Alberto Angela eRodriguez. Come sempre è stata protagonista dell’episodio anche Luciana Littizzetto con il suo attesissimo monologo.Alberto Angela, il fascino della cultura. Voto: 8Alberto Angela ha raccontato, nello studio di Cheche fa, gli argomenti che saranno protagonisti delle nuove puntate di Ulisse, il Piacere della scoperta, da lunedì in prima serata su Rai Uno. Il divulgatore scientifico è stato accolto in studio da un lungo applauso ed è apparso un po’ emozionato davanti a questa dimostrazione d’affetto del pubblico. Durante la sua affascinante intervista, in cui ha raccontato Van Gogh da un nuovo punto di vista, Alberto Angela ha svelato dei momenti della sua turbolente adolescenza e ha raccontato che, oltre a suo padre Piero, anche suo nonno Carlo si era occupato di divulgazione scientifica.