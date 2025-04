Che fine ha fatto l' Atalanta?

Atalanta dopo questa partita è terza in classifica». Persino a Gian Piero Gasperini viene da ridere per la prudenza del giornalista che gli si avvicina come un guardiano dello zoo che deve nutrire una tigre affamata. Pochi giorni prima Gasperini aveva negato la crisi dell’Atalanta parlando di una situazione in classifica positiva come mai negli ultimi anni, passando un colpo di spugna sulla sconfitta di Firenze in cui l’Atalanta non aveva tirato neanche una volta in porta. Adesso però è arrivata la terza sconfitta consecutiva - tutte senza gol, cosa mai successa nella sua gestione - la settima partita casalinga di seguito in cui l’Atalanta non riesce a vincere. Quindi, fatta la giusta premessa l’Atalanta è terza in classifica, ci si può chiedere «che fine ha fatto l’Atalanta»?Gasperini a un certo punto arriva a dire che contro la Lazio «il risultato è andato in modo contrario a quella che è stata la partita». Ultimouomo.com - Che fine ha fatto l'Atalanta? Leggi su Ultimouomo.com «Partiamo da una premessa. L’dopo questa partita è terza in classifica». Persino a Gian Piero Gasperini viene da ridere per la prudenza del giornalista che gli si avvicina come un guardiano dello zoo che deve nutrire una tigre affamata. Pochi giorni prima Gasperini aveva negato la crisi dell’parlando di una situazione in classifica positiva come mai negli ultimi anni, passando un colpo di spugna sulla sconfitta di Firenze in cui l’non aveva tirato neanche una volta in porta. Adesso però è arrivata la terza sconfitta consecutiva - tutte senza gol, cosa mai successa nella sua gestione - la settima partita casalinga di seguito in cui l’non riesce a vincere. Quindi, fatta la giusta premessa l’è terza in classifica, ci si può chiedere «chehal’»?Gasperini a un certo punto arriva a dire che contro la Lazio «il risultato è andato in modo contrario a quella che è stata la partita».

Che fine ha fatto l'Atalanta?. Atalanta, c'è qualcosa che non torna più. Gasp a DAZN nel postpartita. Empoli-Atalanta, Gasperini: "Vedremo se andare a scadenza o di interrompere a fine anno". Sprofondo Juve: 0-4, il fantasma di Yildiz si arrende al 45’, che fine ha fatto Kolo Muani?. Atalanta, Gasperini verso l'addio. Cosa succede ora: la corsa al sogno tricolore «impossibile» e la suggestione Sarri. Ne parlano su altre fonti

Gasp, fine di un’era? La storia con l’Atalanta merita un epilogo diverso - Niente è per sempre, almeno nel calcio. Nemmeno le cose più belle, come l’ Atalanta di Gasperini: la prima volta in Champions League, la prima finale di Coppa Italia, il primo titolo europeo. E poi ... (ilfattoquotidiano.it)

Atalanta Inter tifoso si sente male, che fine ha fatto: cosa è successo e come sta - Un tifoso si è sentito male ieri durante Atalanta-Inter, come sta e che fine ha fatto? Andiamo a vedere da vicino cosa è successo. Chi ieri ha seguito la partita del Gewiss Stadium, valida per la ... (abruzzo.cityrumors.it)

Atalanta, dal sogno scudetto all’incubo: i numeri del 2025 - I bergamaschi in caduta libera, ora rischiano anche un posto nella prossima Champions League. Il giocattolo di Gasperini si è rotto nel cuore dell'inverno, la stagione è al di sotto delle attese ... (panorama.it)