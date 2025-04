Cultweb.it - Che cos’è la stanchezza cronica, perché non è solo stanchezza e quando dobbiamo preoccuparci

Lanon è semplice spossatezza passeggera, né un normale calo di energia legato allo stress quotidiano o al cambio di stagione.l’affaticamento persiste da mesi, compromette la vita quotidiana e non migliora con il riposo, si è di fronte a un possibile quadro clinico più complesso: la Sindrome da Fatica(CFS, dall’inglese Chronic Fatigue Syndrome), o Encefalomielite Mialgica (ME/CFS), secondo la denominazione più aggiornata in ambito medico-scientifico.Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), questa condizione colpisce è ritenuta ampiamente sottodiagnosticata a causa della sua natura eterogenea e della mancanza di un test specifico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la riconosce come una malattia neurologica sin dal 1969.Lasi distingue da quella fisiologica per durata, intensità e impatto funzionale.