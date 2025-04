Cityrumors.it - Chanel, la donna con la lingua più lunga del mondo: “Le persone sono terrorizzate” – VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

Tapper detiene da 15 anni il record dellafemminile piùal. “Amo quando la gente si spaventa”, raccontaLe dimensioni, in certi casi, contano eccome.Tapper lo sa bene: da quindici anni è lacon lapiùdel. Esattamente 9,75 centimetri di estensione, certificati dal Guinness World Records e imbattuti da oltre un decennio., lacon lapiùdel: “Le” –(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itNon solo un primato, ma una caratteristica diventata marchio di fabbrica, capace di farla viaggiare in tutto ile regalare reazioni impagabili a ogni nuova conoscenza.La californiana, infatti, si diverte unquando la sua “arma segreta” lascia gli altri senza parole. Anzi, più che divertita, è sinceramente entusiasta del panico che riesce a scatenare: “La parte migliore? Quando la gente è spaventata a morte“, ha raccontato sorridendo in un’intervista rilasciata proprio ai curatori del Guinness.