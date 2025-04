Champions League in tv domani Bayern-Inter | dove vederla

Inter torna in campo domani sera alle 21 in Champions League contro il Bayern nell’andata dei quarti di finale in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una sfida che è la riedizione della finale del 2010 vinta dai nerazzurri. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Le squadre arrivano alla partita con diversi problemi di formazione, soprattutto i bavaresi. Il tecnico Vincent Kompany dovrà fare a meno di Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman ai quali si è aggiunta Jamal Musiala, giovane stella della squadra, che si è infortunato nell’ultimo match di Bundesliga contro l’Augsburg. Ci saranno Kane e Goretzka.In casa Inter invece tra i titolari fuori Dumfries, ma non saranno della partita in Germania nemmeno Zielinski e Taremi. Lapresse.it - Champions League in tv, domani Bayern-Inter: dove vederla Leggi su Lapresse.it L’torna in camposera alle 21 incontro ilnell’andata dei quarti di finale in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una sfida che è la riedizione della finale del 2010 vinta dai nerazzurri. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Le squadre arrivano alla partita con diversi problemi di formazione, soprattutto i bavaresi. Il tecnico Vincent Kompany dovrà fare a meno di Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman ai quali si è aggiunta Jamal Musiala, giovane stella della squadra, che si è infortunato nell’ultimo match di Bundesliga contro l’Augsburg. Ci saranno Kane e Goretzka.In casainvece tra i titolari fuori Dumfries, ma non saranno della partita in Germania nemmeno Zielinski e Taremi.

