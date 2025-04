Champions League il programma dei quarti | calendario e orari tv

Champions League. L'imbuto verso la finale di Monaco di Baviera si restringe sempre di più e i quarti di finale promettono spettacolo, con partite tutte aperte e non scontate, magari con qualche possibile sorpresa. In campo una sola italiana, che è l'Inter di scena proprio a Monaco di Baviera contro un Bayern infarcito di infortunati. C'è una possibilità per i nerazzurri. In quella parte bassa di tabellone chi uscirà vincente tra la sfida tra le due capolista in campionato affronterà la vincente di Barcellona-Dortmund, con il blaugrana diventati grandi favoriti della coppa dalle grandi orecchie e i tedeschi, seppur reduci da una stagione di alti e bassi, desiderosi di sorprendere. Nella parte alta c'è invece il big match tra Arsenal e Real Madrid, con andata a Londra e ritorno settimana prossima a Madrid, oltre a un succoso Psg-Aston Villa, con i parigini reduci dallo scalpo del Liverpool che aveva dominato la stagione regolare.

Champions League, il programma dei quarti: calendario e orari tv. Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali di UEFA Champions League. Champions, scelto il primo quarto di finale in diretta in chiaro su TV8. Champions League, calendario quarti di finale: date e orari delle partite. Champions League, il tabellone completo dei quarti e quando si giocano le partite. Risultati Champions League 2025 oggi: Tabellone fase finale e tutte le partite · Calcio.

