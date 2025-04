Calcionews24.com - Champions League, Acerbi scalpita: dopo Haaland è pronto a bloccare anche Kane

, Francescoalla sfida contro Harry: l’inglese a segna 34 volte, ma il difensore si esalta in queste sfide Francescoè diventato una sorta di “cacciatore di bomber” in casa Inter, capace di spegnere i migliori attaccanti d’Europa in campo e poi “esibirne lo scalpo” sul proprio profilo Instagram. Da .