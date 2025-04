Cessione del quinto Tassi più bassi prestito garantito e meno costi

Cessione DEL quinto dello stipendio è un prodotto finanziario che ha registrato notevoli cambiamenti negli ultimi anni. Ne parliamo con Arnaldo Furlotti (nella foto sotto), direttore generale di Italcredi, una delle principali finanziarie italiane specializzate in questo tipo di prestito presieduta da Luca Anselmi. Dottor Furlotti, come è cambiata la Cessione del quinto dello stipendio negli ultimi anni? "Negli ultimi anni, la Cessione del quinto ha vissuto un'evoluzione significativa, soprattutto in termini di regolamentazione e trasparenza. Prima di tutto, va sottolineato che la Cessione del quinto è sempre stata un prodotto finanziario solido, con un basso rischio per il creditore, grazie alla garanzia offerta dal datore di lavoro. Tuttavia, le normative sono diventate più rigorose, in particolare dopo l'adozione delle direttive europee sulla protezione dei consumatori.

