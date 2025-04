Quifinanza.it - Cessione del quinto della pensione, come cambiano i tassi nel 2025

A partire dal 1° aprile il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato ieffettivi globali medi, una metrica importante per calcolare il costo del denaro in Italia.Questa decisione ha varie conseguenze dirette su chi ha contratto un prestito, in particolare su coloro che hanno fatto ricorso alladeldello stipendio e, soprattutto,. Icontinueranno a essere differenziati non solo per l’entità del prestito, ma anche a seconda dell’età del pensionato che lo richiede.I nuoviper ladelGrazie alladel, i pensionati possono richiedere un prestito presso alcune banche convenzionate con l’Inps, ripagandolo con rate fino a undel proprio assegno. Ia cui questi prestiti vengono concessi hanno un massimo e sono fissati dal ministero.