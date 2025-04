Dailymilan.it - Cesena Milan Primavera, rossoneri sconfitti per due reti a zero

, grave passo falso per larossonera.Prestazione convincente delche, nonostante l’assenza del giovane Coveri convocato in prima squadra, sfodera una prova di grande maturità battendo il.I bianconeri raggiungono l’undicesimo posto in classifica, a quota 41 punti insieme a Lecce e Monza.Ilinvece rimane bloccato a quota 51, perdendo però il sesto posto (ultimo posizionamento utile per i playoff) superato dall’Hellas Verona.Un risultato che rispecchia pienamente gli obiettivi stagionali legati alla salvezza del Cavalluccio e che riempie d’orgoglio l’ambiente bianconero, tutto il contrario per i.Il primo tempo si apre con unsubito aggressivo e determinato. Dopo pochi minuti, Perini prova la via del gol di testa su cross di Zamagni ma il pallone finisce alto sopra la traversa.