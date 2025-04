Ilgiorno.it - Ceresara, esplosione nelle notte: colpo al Postamat dell’ufficio postale. Indagano i carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova, 7 aprile 2025 –nella, verso le 4.30, a, nel Mantovano: ignoti hanno fatto saltare con la tecnica della “marmotta” ildel locale ufficiodi via Cortine 6. L’assalto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: dalle immagini si nota una banda composta da 3-4 persone travisate, fuggire a bordo di un’autovettura scura. Al momento non si conosce l’importo del denaro prelevato. Sul posto per i rilievi idel Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere e la Stazione di Piubega. Un episodio simile, in provincia, a Marcaria, era avvenuto lo scorso 8 marzo, Nel mirino la filialePoste Italiane: ignoti mediante esplosivo avevano causato la deflagrazione dello sportello ATM, asportando il contenuto.