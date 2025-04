Formiche.net - Centro, ora serve un cantiere. Sì a nuove coalizioni. Il commento di Merlo

Leggi su Formiche.net

Il nuovo ruolo politico del generale Vannacci e la chiara inclinazione del progetto della Lega salviniana da un lato e la postura radicale, massimalista e populista del cartello Conte/Schlein/ Fratoianni, Bonelli e Salis dall’altro, confermano, in modo persino plateale, che si rende sempre più necessaria una ripresa di iniziativa politica delle forze centriste, riformiste e di governo.Una iniziativa che non può più tardare sempreché non si voglia consegnare il futuro del nostro Paese nelle mani dell’avventurismo, della casualità e dell’improvvisazione. È appena sufficiente, al riguardo, prendere atto di ciò che dicono i protagonisti di questo neo populismo per rendersi conto che da quelle parti non c’è una solida cultura di governo all’orizzonte che può ispirare le singole scelte politiche ma solo e soltanto un progetto frutto delle pulsioni della piazza che va assecondata, vezzeggiata e cavalcata senza limiti.