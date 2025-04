Centri estivi dall’8 aprile all’8 maggio le domande L’avviso per i Comuni

Centri estivi, dall’8 aprile all’8 maggio le domande. L’avviso per i Comuni . Leggi su Orizzontescuola.it Pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l'avviso di finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori. In totale per il 2025 60 milioni di euro.L'articololeper i

Centri estivi, dall’8 aprile all’8 maggio le domande. L’avviso per i Comuni - Pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l'avviso di finanziamento per lo svolgimento di attività ... (orizzontescuola.it)

(BS) DA LUNEDì 7 APRILE AL VIA LE ISCRIZIONI ANCHE PER I CRE ESTIVI PER SCUOLE - Le iscrizioni a tutte le proposte estive del Comune sopra indicate si apriranno lunedì 7 aprile per concludersi alla mezzanotte del 28 aprile, collegandosi al link: Servizi Scolastici e per l'Infanzia ... (welfarenetwork.it)

Centri estivi comunali 3-14 anni, domande online da lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile - Domande online dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile, per la partecipazione ai centri estivi comunali 3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo le famiglie interessate ... (firenzetoday.it)