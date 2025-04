Sport.quotidiano.net - Cento sfiora l'impresa contro la capolista, Di Paolantonio critica l'arbitraggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Amaro in bocca, doppio, perché di fronte c’era laha saputo reggere l’urto alla grande. Triplo poi se di mezzo ci si mettono i risultati poco felici dagli altri campi, che alzano ancora di più la temperatura della corsa salvezza, e anche qualche fischio che a Dinon è andato giù. "Posso fare solo che i complimenti ai ragazzi – così il coach della Benedetto nel post-gara –. Hanno fatto una delle partite migliori dell’anno e per di piùla prima della classe, restando per larghi tratti anche avanti, vincendo a rimbalzo, e alternando le difese come avevamo preparato in settimana per provare a metterli in difficoltà. Ci meritavamo forse qualcosa di più – prosegue –, e tra l’altro, ed è la seconda volta di fila che succede, ci sono stati dei fischi, o non fischi, completamente sbagliati nei nostri confronti, che hanno deciso la partita".