Cede dosi di cocaina per un pezzo di ricambio dell'auto: 29enne arrestato a Roverbella

(Mantova), 7 aprile 2025 – Undiper uno sconto sul costo della. Ma l’affare è saltato a causa di un controllo casuale dei carabinieri di, insospettitisi durante una perlustrazione. Sabato pomeriggio 5 aprile, i militari distavano guidando su via Circonvallazione quando hanno notato un furgone con una porta aperta e tre persone che dialogavano. Rallentando hanno sentito odore di hashish e hanno deciso di fermarsi e controllare quegli uomini. Mentre si avvicinavano uno di loro ha provato a disfarsi di un involucro senza farsi notare. Ma non ci è riuscito. I militari hanno così perquisito i tre e hanno scoperto che lo straniero che aveva lanciato via l’involucro, uncon passaporto marocchino, si era disfatto di ben 9 “pacchettini”.