Cecilia Capriotti annuncia il matrimonio | ‘Dopo anni insieme ci sposiamo a Panarea’

, showgirl e personaggio televisivo, hato in diretta durante l’intervista con Caterina Balivo a La volta buona che tra tre mesi si sposerà con il compagno Gianluca Mobilia. I due si sono conosciuti nel 2014 durante una vacanza a Panarea – e sarà proprio lì che celebreranno il.“Dopo dieci, non ci credevo più. Poi la proposta a sorpresa.”, ha raccontato emozionata.Il legame con la figlia e una proposta inaspettataha confessato che a spingere Gianluca verso il grande passo è stata anche la loro bambina, che le chiedeva:“Perché papà non ti ha ancora sposata?”Il racconto ha toccato momenti profondi e anche ironici. “All’inizio Gianluca aveva adocchiato mia sorella. Ma io ho subito detto: ‘È mio’”, ha rivelato con un sorriso.