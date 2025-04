Sport.quotidiano.net - Cdr Mutina celebra la promozione in Eccellenza con una maglia speciale

"C’è un principio di magia, chesia". La Cdrha scelto una frase de ’Gli ostacoli del cuore’ di Ligabue ed Elisa, impresa sulle maglietive e adattata alla giornata storica, per festeggiare il salto in. Oltre al patron Morselli e ai giocatori, i due grandi protagonisti sono il ds Pier Francesco Pivetti e mister Andrea Paganelli (foto): il primo ha fatto centro al debutto dietro la scrivania, dopo 26 da allenatore con tante gioie, il secondo ha stappato per il secondo anno di fila la bottiglia dadopo il campionato divinto 12 mesi fa ad Arceto. "Questa giornata – racconta Pivetti con la voce rotta dall’emozione – è stata il culmine di un’annata irripetibile, ho fatto 26 anni allenatore ma una cavalcata del genere non mi era mai capitata pur avendo vinto tanti campionati (Anzolavino, Modenese e Pavullese fra le altre, ndr).