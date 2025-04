Cdp Real Asset Scotti | Housing sociale apriamo una nuova pagina nel settore delle infrastrutture

Leggi su Ildenaro.it

di Marco Milano“Oggi è una giornata importante che apre unanel”. Ad affermarlo è Giancarlo, amministratore delegato di Cdp, nel corso della presentazione del programma di co-investimento nellesociali con il fondo iGeneration per gli studenti fuori sede svoltasi stamane allo Star Hotel Terminus di Napoli.“Quindici anni fa – ha detto– Cdp, con un dialogo molto importante con le fondazioni bancarie, ha deciso di dare vita ad unclass per consentire gli accessi per le primarie esigenze abitative. Insieme abbiamo capito che c’era un bisogno che andava soddisfatto mettendo a disposizione capitali per il fabbisogno abitativo. Siamo partiti con un social, poi studente signor. Parliamo di tre categorie, studenti, famiglie e anziani autosufficienti: una demografia che cambia.