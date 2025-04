Cdp-Fei | alloggi per gli studenti fuori sede investimento da 300 mln Si parte da Napoli

Napoli il programma di co-investimento Cdp e Fei nelle infrastrutture sociali con il fondo iGeneration per gli studenti fuori sede. Annunciato dalla cittadina partenopea il primo investimento per sviluppare 2.800 posti letto dedicati a studenti su tutto il territorio nazionale. L’intervento è il primo realizzato nell’ambito dell’accordo di co-investimento da 300 milioni firmato tra Fei e Cdp Real Asset per lo sviluppo delle infrastrutture sociali per l’abitare in Italia. Durante la conferenza di presentazione sono state illustrate le modalità con le quali il Fondo europeo per gli investimenti e la Sgr del Gruppo Cdp impegnano cinquanta milioni ciascuno a cui si aggiungono le risorse di investitori nazionali e fondazioni bancarie per altri cento milioni. L’evento si è tenuto alla presenza dell’Onorevole Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del capoluogo campano, Marco Marrone, Chief Investment Officer del FEI, Giancarlo Scotti, Amministratore Delegato di Cdp Real Asset, Dario Valentino e Domenico Bilotta rispettivamente Amministratore Delegato e Managing Director di Investire. Leggi su Ildenaro.it di Marco Milano Prende il via dail programma di co-Cdp e Fei nelle infrastrutture sociali con il fondo iGeneration per gli. Annunciato dalla cittadinanopea il primoper sviluppare 2.800 posti letto dedicati asu tutto il territorio nazionale. L’intervento è il primo realizzato nell’ambito dell’accordo di co-da 300 milioni firmato tra Fei e Cdp Real Asset per lo sviluppo delle infrastrutture sociali per l’abitare in Italia. Durante la conferenza di presentazione sono state illustrate le modalità con le quali il Fondo europeo per gli investimenti e la Sgr del Gruppo Cdp impegnano cinquanta milioni ciascuno a cui si aggiungono le risorse di investitori nazionali e fondazioni bancarie per altri cento milioni. L’evento si è tenuto alla presenza dell’Onorevole Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del capoluogo campano, Marco Marrone, Chief Investment Officer del FEI, Giancarlo Scotti, Amministratore Delegato di Cdp Real Asset, Dario Valentino e Domenico Bilotta rispettivamente Amministratore Delegato e Managing Director di Investire.

Cdp- Fei: alloggi per gli studenti fuori sede, investimento da 300 mln. Si parte da Napoli. Studentati, Bei e Cdp in campo con Investire sgr: 300 milioni per creare in Italia 2.800 posti letto a prezzi calmierati. Alloggi per studenti, Cdp investe 300 milioni con il Fondo europeo per gli investimenti. FEI e CDP, al via il programma di co-investimento da €300 mln con il fondo iGeneration per sviluppare 2.800 posti letto per studenti fuori sede. Ne parlano su altre fonti

Cdp- Fei: alloggi per gli studenti fuori sede, investimento da 300 mln. Si parte da Napoli - di Marco Milano Prende il via da Napoli il programma di co-investimento Cdp e Fei nelle infrastrutture sociali con il fondo iGeneration per gli studenti fuori sede. Annunciato dalla cittadina parteno ... (ildenaro.it)

Alloggi per studenti, Cdp investe 300 milioni con il Fondo europeo per gli investimenti - Cdp Real Asset Sgr gestirà con il Fei un programma finalizzato a realizzare 2.800 posti per dare alloggio ai fuori sede. Per la prima operazione selezionato il fondo iGeneration di Investire Sgr ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

Al via il programma di co-investimento Cdp-Fei nelle infrastrutture per studenti fuori sede - Prende il via il programma di co-investimento da 300 milioni siglato tra il Fondo europeo per gli investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei) e Cdp Real Asset Sgr (Gruppo CDP) per lo sviluppo – in Italia ... (msn.com)