Cavalieri Union e CUS Torino pareggiano 17-17 | il commento di Chiesa

Cavalieri 17 Cus Torino 17 Cavalieri Union: Magni, Guidoreni, Pancini (65' Marzucchi), Nistri, Fattori (52' Fondi), Puglia, Renzoni (49'Bencini), Facchini, Righini, Dalla Porta (65' Trivilino), Ciampolini, Casciello (45' Mardegan), Sassi (45' Giagnoni), Giovanchelli (45' Di Leo), Sansone (50' Rudalli). All: Chiesa CUS Torino: Reeves, Telloni, Torres (74' Bolognesi), Groza, Civita, Zanatta (45' Solano), La Terza (67' Truffa), Quaglia, Rotger, Barbi, Andreica, Roncon (63', Ferrari) Araujo (65' Lombardo), Bau Milki (50' Cataldi), Valleise (70' Checchini) All: D'Angelo Arbitro: Lorenzo Bruno (UD), Ass1: Claudio Castagnoli (LI), Fabio Arnone (PI) Marcatori: 11' cp Puglia, 24' m Reeves, 38' cp Zanatta, 40' m Facchini tr Puglia, 48 cp Torres, 63' cp Torres, 70' m Facchini tr Puglia, 75' cp Bolognesi "L'ennesima gara non portata a casa come avremmo potuto e dovuto: non siamo riusciti a concretizzare al massimo quanto fatto, come spesso è accaduto in questa stagione.

