Caterina Balivo cambia look a La Volta Buona nuovo colore di capelli cherry | il motivo

Caterina Balivo è presente come ogni pomeriggio nello studio Rai de La Volta Buona. Nella puntata di quest'oggi, lunedì 7 aprile, ha però sfoggiato un look differente. I fan hanno ovviamente notato immediatamente la differenza nel suo aspetto, anche se chi la segue quotidianamente era ben consapevole del suo cambio radicale, con un po' d'anticipo rispetto alla diretta.

Caterina Balivo, nuovo colore di capelli

Chi lo dice che dopo una certa età non si possa cambiare, reinventarsi e un po' stravolgersi. Caterina Balivo, classe 1980, ha deciso di dare un tocco di colore extra alla propria chioma. Si è infatti presentata nel suo salotto de La Volta Buona con dei capelli rosso "cherry".

Una differenza evidente rispetto al suo tono canonico, che ha incontrato il gusto del pubblico. Il colore le dona incredibilmente, spingendo ad aspettarsi ulteriori stravolgimenti di questo genere.

