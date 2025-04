Catania pubblica sui social foto intime e conversazioni della sua ex | caso di revenge porn

pubblicato sui social alcune foto intime della sua ex compagna e screenshot di singole conversazioni strettamente private intrattenute, in passato, con lei. L’uomo ha nascosto la sua identità con un nick name, ma è stato scoperto dalla Polizia.Il protagonista di un caso di revenge porn è un catanese di 43 anni che è stato individuato e denunciato.In più occasioni, il 43enne ha utilizzato il nick-name “Capitan Nemo” per chattare con perfetti sconosciuti ai quali ha rivelato particolari intimi della relazione con l’ex compagna. Sul web, oltre a scrivere delle pesanti offese nei confronti della donna, ha pubblicato foto strettamente private e personali della donna, in alcuni casi, persino, legate a rapporti sessuali.Alcuni utenti hanno riconosciuto la donna e l’hanno immediatamente informata di quanto stava accadendo. Dayitalianews.com - Catania, pubblica sui social foto intime e conversazioni della sua ex: caso di revenge porn Leggi su Dayitalianews.com Hato suialcunesua ex compagna e screenshot di singolestrettamente private intrattenute, in passato, con lei. L’uomo ha nascosto la sua identità con un nick name, ma è stato scoperto dalla Polizia.Il protagonista di undiè un catanese di 43 anni che è stato individuato e denunciato.In più occasioni, il 43enne ha utilizzato il nick-name “Capitan Nemo” per chattare con perfetti sconosciuti ai quali ha rivelato particolari intimirelazione con l’ex compagna. Sul web, oltre a scrivere delle pesanti offese nei confrontidonna, hatostrettamente private e personalidonna, in alcuni casi, persino, legate a rapporti sessuali.Alcuni utenti hanno riconosciuto la donna e l’hanno immediatamente informata di quanto stava accadendo.

