Lanazione.it - Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 aprilesiaddel, un evento che celebra la fotografia contemporanea in un luogo di inestimabile valore storico e culturale. L'inaugurazione avrà luogo il 26 aprile, dalle 18:00, presso la Chiesa di Sant'Agostino, recentemente restaurata e pronta a ospitare la mostra che rimarrà aperta al pubblico fino all'11 maggio. Un'occasione unica per immergersi in un viaggio visivo che unisce arte, storia e creatività. Ilè un evento promosso dal Comune di, Carlo Landucci e Antonio Manta che ne è il direttore artistico. Ilival si inserisce in un contesto di grande significato per la Città di, poiché la cerimonia di riapertura della Chiesa di Sant'Agostino precederà l'inaugurazione ufficiale della mostra.