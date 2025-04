Ilrestodelcarlino.it - Castelfranco, due donne investite da auto mentre attraversano la strada

Modena, 7 aprile 2025 – Duesono stateda un’attraversavano lain via Austria a. Si tratta di una 87enne ed una 56enne. Entrambe ferite, la più grave è l’anziana, ricoverata in terapia intensiva. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Le duesono state soccorse dal 118, giunto sul posto con l’elicottero.