Castano Primo arriva il via libera del Consiglio di Stato alla moschea

Castano Primo (Milano), 7 aprile 2025 – Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’associazione Madni, aprendo così alla possibilità concreta di realizzare un centro culturale islamico in via Friuli. La sentenza rappresenta un passaggio decisivo in una lunga vicenda giudiziaria, destinato a incidere profondamente sia sul piano amministrativo che politico. La pronuncia mette un punto fermo sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2014, durante l’amministrazione Pignatiello, e obbliga l’attuale giunta di centrodestra ad avviare un confronto con i promotori del progetto per darne attuazione. Il Comune, inoltre, sarà tenuto a coprire tutte le spese legali sostenute, che ammontano a circa 60.000 euro. Dopo la prima sentenza del Tar Lombardia nel 2021 favorevole alla Madni, l’amministrazione aveva scelto la strada dell’appello, confidando in un ribaltamento. Ilgiorno.it - Castano Primo, arriva il via libera del Consiglio di Stato alla moschea Leggi su Ilgiorno.it (Milano), 7 aprile 2025 – Ildiha accolto il ricorso dell’associazione Madni, aprendo cosìpossibilità concreta di realizzare un centro culturale islamico in via Friuli. La sentenza rappresenta un passaggio decisivo in una lunga vicenda giudiziaria, destinato a incidere profondamente sia sul piano amministrativo che politico. La pronuncia mette un punto fermo sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2014, durante l’amministrazione Pignatiello, e obbliga l’attuale giunta di centrodestra ad avviare un confronto con i promotori del progetto per darne attuazione. Il Comune, inoltre, sarà tenuto a coprire tutte le spese legali sostenute, che ammontano a circa 60.000 euro. Dopo la prima sentenza del Tar Lombardia nel 2021 favorevoleMadni, l’amministrazione aveva scelto la strada dell’appello, confidando in un ribaltamento.

