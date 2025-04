Cassino va in ospedale dopo un caduta in monopattino ma muore poco dopo essere stato dimesso

Una caduta in monopattino, la corsa in ospedale, le dimissioni forse affrettate, un'operazione d'urgenza arrivata troppo tardi. E infine, la tragedia. La morte di Charles Baffour, studente ghanese di 24 anni, ha sollevato pesanti interrogativi sulla gestione del suo caso da parte dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Per chiarire quanto accaduto, un medico della struttura è finito sotto inchiesta per omicidio colposo.Secondo quanto riportato da FrosinoneToday, la salma del ragazzo è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, che potrebbe fare luce su eventuali negligenze o mancanze nelle cure.La caduta, il ricovero e le dimissioniCharles era atteso alla laurea magistrale in Economics and Business all'Università di Cassino nel mese di giugno.

