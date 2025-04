Caso Saman la Procura generale chiede l' ergastolo per 5 suoi familiari

Procura generale di Bologna ha chiesto l'ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa e uccisa a Novellara tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. Al termine della requisitoria nel processo d'appello, la Procuratrice generale.

A prigiò a vita per i membri di a famiglia di Saman Abbas: a dumanda di a Procura di Bologna - La Procura di Bologna chiede l'ergastolo per i familiari di Saman Abbas, sottolineando la brutalità dell'omicidio. (notizie.it)

Omicidio di Saman Abbas, la Procura chiede l’ergastolo per tutti i familiari: “Vittima di un’azione inumana” - Cinque ergastoli per tutti gli imputati alla sbarra. È la richiesta della Procura generale di Bologna per i familiari di Saman Abbas, la giovane uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio del ... (unita.it)