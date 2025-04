Caso Saman | chiesto l' ergastolo e l' isolamento diurno per i familiari

familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia), chiede l'ergastolo con un anno di isolamento diurno per tutti gli imputati: padre, madre, zio e i due cugini. Sostiene, dunque, la sussistenza dei reati di omicidio e soppressione di cadavere, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. La pg Silvia Marzocchi, concludendo la requisitoria, ha invocato dalla Corte una sentenza che "tolga a Saman il ruolo di ragazza ribelle e trasgressiva, autrice di azioni sconsiderate, e le restituisca il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutti i suoi familiari". Agi.it - Caso Saman: chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per i familiari Leggi su Agi.it AGI - La procura generale di Bologna, nel processo in Corte d'Assise d'Appello contro i cinquedella 18enne pakistanaAbbas, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia), chiede l'con un anno diper tutti gli imputati: padre, madre, zio e i due cugini. Sostiene, dunque, la sussistenza dei reati di omicidio e soppressione di cadavere, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. La pg Silvia Marzocchi, concludendo la requisitoria, ha invocato dalla Corte una sentenza che "tolga ail ruolo di ragazza ribelle e trasgressiva, autrice di azioni sconsiderate, e le restituisca il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutti i suoi".

