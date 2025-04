Caso Ramy la “controperizia”dei legali di Fares Bouzidi | “I carabinieri potevano evitare la morte frenando”

legali che assistono Fares Bouzidi, il 22enne alla guida del TMax che la notte del 24 novembre 2024 trasportava come passeggero Ramy Elgaml, 19 anni, morto in un incidente al termine di un inseguimento con i carabinieri a Milano. Leggi su Fanpage.it È arrivata anche la "controperizia" disposta daiche assistono, il 22enne alla guida del TMax che la notte del 24 novembre 2024 trasportava come passeggeroElgaml, 19 anni, morto in un incidente al termine di un inseguimento con ia Milano.

