Caso bestemmia, Lautaro patteggia! il comunicato della FIGC

Arriva la decisione del Giudice Sportivo, l’argentino ha deciso dire: i dettagli.Giunge al termine la vicenda che aveva coinvoltoMartinez e lapronunciata in campo nel post partita di Juventus-Inter. Le frasi pronunciate dall’attaccante dell’Inter non furono punite con una squalifica per viamancanza di prove audio.L’argentino scese quindi ugualmente in campo contro il Genoa (andando anche a segno, tra l’altro), nella giornata successiva, scatenando l’ira dei tifosi e di tutto l’ambiente partenopeo che di fatto si stavano preparando allo scontro scudetto proprio contro i nerazzurri.Ammenda perMartinez, ilA seguito del procedimento aperto nei confronti diMartinez e portato avanti grazie alle immagini televisive, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’argentino con un’ammenda di 5mila euro.