Cash stuffing | la rivincita della banconota nell’economia moderna

In un’epoca dominata da carte contactless, app di pagamento e transazioni digitali, una pratica sorprendentemente analogica sta guadagnando terreno tra i giovani. Il “” – letteralmente “riempire di contanti” – rappresenta un inatteso ritorno alla fisicità del denaro in risposta alle sfide economiche contemporanee. Questo metodo di gestione finanziaria, che sembrava destinato all’obsolescenza, sta vivendo una seconda giovinezza grazie ai social media e alla crescente preoccupazione per l’inflazione.La tecnica è tanto semplice quanto efficace: prelevare il proprio stipendio in contanti e suddividerlo fisicamente in diverse buste o contenitori, ciascuno destinato a una specifica categoria di spesa. Affitto, spesa alimentare, trasporti, svago – ogni voce del bilancio familiare trova la sua collocazione materiale, rendendo immediatamente visibile quanto si può spendere per ciascuna necessità.