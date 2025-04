Puntomagazine.it - Caserta: Nel bar droga, slot illegali e scarse condizioni igieniche

Arrestato a Villa di Briano un gestore di bar per spaccio di cocaina e violazioni amministrative: sequestrati, denaro emachine non autorizzate.UN 46enne di San Marcellino, gestore di un bar tabacchi nel comune di Villa di Briano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso dei controlli eseguiti all’interno del bar, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Quando i militari della Stazione di Frignano hanno effettuato l’accesso ai locali, soffermandosi nella stanza adibita alla rivendita di tabacchi, il 46enne, allo scopo di eludere il controllo, si è barricato nel bar, serrando la porta divisoria senza essere visto. Alla richiesta dei Carabinieri di poter accedere all’area bar i dipendenti hanno risposto che le uniche chiavi disponibili per aprire la porta erano in possesso del gestore e che lo stesso non era al momento in sede.