Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, nuova rissa in centro con un ferito da coltellate

(Lodi), 7 aprile 2025 - Lite furibonda in piena notte ad un passo dalstorico. In via Fermi, infatti, lungo la piccola strada di collegamento tra la centralissima piazza del Popolo e l’ufficio postale, un gruppo di cittadini nordafricani, attorno all’una e trenta di questa notte, ha cominciato a discutere per motivi non ancora chiari e poi dalle parole si è passati subito ai fatti. Laviolenta è degenerata quando uno dei contendenti ha verosimilmente estratto un coltello, vibrando un fendente nei confronti del rivale, un 34enne, rimasto. Quando qualcuno ha poi chiamato i soccorsi c'è stato il fuggi fuggi generale con la vittima rimasta sul posto la quale è stata medicata dall'ambulanza della Croce Rossa arrivata sul posto insieme all’automedica del 118.