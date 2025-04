Sport.quotidiano.net - Casalguidi salva, Marginone retrocede in Prima Categoria dopo pareggio decisivo

: Giuntini, Zoppi, Menichetti, Puccianti (15’ st Taddei), Cappellini, Massaro, Sellaroli (17’ st Dani, 38’ st Bezzini), Al. Bonfanti (41’ st Muraca), Mallardo, Paccagnini (17’ st Cortonesi), An. Bonfanti. (A disp.: Barni, Rossi, Fusco, Ceccarelli). All.: Benesperi.: Morini, Rotunno (52’ st G. Mangiò), Conte (28’ st Papagna), Ratti, Cortesi, Del Magro, Puccini (11’ st Ristori), Ricci (1’ st Venturini), Carlini, Sheta, Casali (25’ st Cesaretti). (A disp.: Bolognesi, L. Mangiò, Bellandi, Scaffai). All.: Nannini. Arbitro: Giannini di Pontedera. Reti: 34’ st Paccagnini, 18’ st Cortesi.- Dura soltanto una stagione l’avventura delin Promozione. Gli arancionero raccolgono soltanto un punto nello scontro diretto contro ilche, grazie alla "forbice" sidirettamene senza passare dai play-out, condannando così la formazione della Piana alla retrocessione diretta assieme al Viaccia arrivato ultimo.