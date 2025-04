Carpi salvo | Calanca torna capitano e guida la vittoria decisiva

capitano torna al braccio, dopo 3 mesi, di chi c’era 4 anni fa quando il Carpi è ripartito dalle cenere. Alessandro Calanca è stato uno dei migliori nel colpo di terni che vale la salvezza. "Una vittoria stupenda – spiega – dopo una grande gara in cui siamo sempre riusciti a proporre il nostro gioco nelle due fasi e penso che sia stata una vittoria meritata. Non giocavo da un po’ ed essere tornato con la fascia al braccio è bellissimo, una grande emozione, un cerchio che si chiude dopo lo strepitoso cammino dell’anno scorso. Chiudere con la salvezza in uno stadio così con questa gara penso che sia una delle emozioni più grandi di questi 4 anni. La chiave della vittoria? Abbiamo tenuto al minimo il loro super attacco grazie al lavoro di tutti, in primis centrocampisti e attaccanti". Sport.quotidiano.net - Carpi salvo: Calanca torna capitano e guida la vittoria decisiva Leggi su Sport.quotidiano.net È davvero un segno del destino se nel giorno della salvezza matematica la fascia daal braccio, dopo 3 mesi, di chi c’era 4 anni fa quando ilè ripartito dalle cenere. Alessandroè stato uno dei migliori nel colpo di terni che vale la salvezza. "Unastupenda – spiega – dopo una grande gara in cui siamo sempre riusciti a proporre il nostro gioco nelle due fasi e penso che sia stata unameritata. Non giocavo da un po’ ed essereto con la fascia al braccio è bellissimo, una grande emozione, un cerchio che si chiude dopo lo strepitoso cammino dell’anno scorso. Chiudere con la salvezza in uno stadio così con questa gara penso che sia una delle emozioni più grandi di questi 4 anni. La chiave della? Abbiamo tenuto al minimo il loro super attacco grazie al lavoro di tutti, in primis centrocampisti e attaccanti".

Carpi salvo: Calanca torna capitano e guida la vittoria decisiva. Top&Flop di Perugia-Carpi. Ne parlano su altre fonti

Carpi, Calanca confermato. Il Ravenna tenta Saporetti - "Sono molto felice di poter vestire la maglia del Carpi per un altro anno – le parole di Calanca, che è al quarto anno e ha già 107 gettoni con 12 reti - ringrazio presidente e società per l ... (msn.com)

TERNANA - CARPI 0-1 | Colpaccio biancorosso, Casarini timbra la salvezza - Al "Liberati" la vittoria più importante dell'anno arriva all'88'. Gli umbri non perdevano in casa dalla prima giornata ... (modenatoday.it)

Carpi, 700 tifosi a Imola. Il sogno nella data storica - Dal 28 aprile 2015 (0-0 casalingo col Bari) al 28 aprile 2024 è passata una vita (sportiva) sotto i ponti di Carpi ... ma in dubbio, out Calanca squalificato (torna Rossini) e Tentoni, in ... (msn.com)