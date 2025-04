Thesocialpost.it - Caro Totti, il tuo viaggio a Mosca? Che gran delusione!

Francesco, ma davvero? Proprio tu? Proprio adesso? A, accolto da cartelloni che ti celebrano come “l’Imperatore nella terza Roma”, con tanto di tappeto rosso e riflettori puntati. Una sfilata grottesca se si pensa che quella stessa “terza Roma” è oggi sinonimo di invasione, censura, prigionia politica, bombe e sangue.Che bisogno c’era? Che urgenza morale? Che imperativo economico ti ha spinto a farti fotografare felice, sorridente, compiaciuto, nel cuore di una capitale che da anni è diventata il simbolo della guerra in Europa? Davvero non potevi dire di no?Hai detto che “non sei un politico, né un diplomatico”. Va bene. Ma nessuno ti chiedeva di esserlo. Ti si chiedeva una cosa molto più semplice: avere rispetto per chi ogni giorno combatte, muore, resiste. Per chi non può più tornare a casa.