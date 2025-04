Carlo Nordio | Toghe rosse? Oggi solo logiche di potere Nel mio mondo ideale avvocati pm e giudici sono interscambiabili

Toghe rosse, nere, bianche o azzurre: si tratta di una semplificazione che prendeva spunto da un parallelismo politico, con un magistratura di destra, sinistra o di centro». Così, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense. «Oggi – continua il Guardasigilli – con il tramonto e la dissoluzione delle ideologie, le problematiche non sono agganciate a una dottrina politica ma obbediscono ad altri criteri che nella degenerazione correntizia sono criteri di potere».«Sogno un mondo con avvocati-pm-giudici interscambiabili»Durante l'intervento al consiglio nazionale forense a Roma, Nordio ha inoltre fatto sapere di sognare un mondo con avvocati, pubblici ministeri e giudici interscambiabili.

