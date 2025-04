Carlo III pronuncerà un discorso in Parlamento

Carlo III inizierà oggi a Roma assieme alla moglie Camilla. Nonostante abbia fatto preoccupare tutti, poco più di una settimana fa, con un improvviso ma brevissimo ricovero in un ospedale londinese – dovuto agli effetti collaterali delle cure anti cancro a cui si sta sottoponendo – il sovrano ha insistito a non cambiare i suoi piani per una visita che segna anche le celebrazioni per il 20esimo anniversario di matrimonio della coppia Royal. Re Carlo III e la sua esibizione.

