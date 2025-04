Carlo e Camillo a Roma arrivata a Ciampino la limousine della Casa Reale

È arrivata nell'area militare dell'aeroporto di Ciampino la Bentley State limousine della Casa Reale inglese che Carlo e Camilla useranno per la visita a Roma. I reali sono attesi a Roma oggi pomeriggio alle 17. Ad accoglierli ci saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi accompagnata dall'ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn, e dall'ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini. Il viaggio cade in occasione del 20° anniversario di matrimonio dei reali, celebrato il 9 aprile 2005. I reali britannici avranno una serie di impegni istituzionali tra cui l'udienza con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

