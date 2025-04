Carlo e Camilla sbarcano a Roma | Felici di essere qui Incontri istituzionali e tour culturale nei 20 anni dalle nozze

Roma che li accoglie: re Carlo III e la regina Camilla atterrano a Ciampino in un pomeriggio di sole per dare inizio alla visita di Stato definita «storica», non solo perché la prima in Italia dall’incoronazione di Carlo, ma soprattutto perchè l’intenzione è di porre il sigillo a un’amicizia già solida fra Roma. Feedpress.me - Carlo e Camilla sbarcano a Roma: "Felici di essere qui". Incontri istituzionali e tour culturale, nei 20 anni dalle nozze Leggi su Feedpress.me Sorridenti, sicuramente in buono spirito, vestiti di blu come il cielo terso diche li accoglie: reIII e la reginaatterrano a Ciampino in un pomeriggio di sole per dare inizio alla visita di Stato definita «storica», non solo perché la prima in Italia dall’incoronazione di, ma soprattutto perchè l’intenzione è di porre il sigillo a un’amicizia già solida fra

Carlo e Camilla sbarcano a Roma: 'Felici di essere qui'. Carlo e Camilla arrivano a Roma: look very british in aeroporto. Le lacrime di Camilla e Re Carlo: «Onore alla generazione che fece la guerra». Windsor in Normandia a 80 anni dallo sbarco. Camilla in rosa al D Day, perché la sovrana ha scelto questo colore per commemorare lo sbarco in Normandia. Carlo e Camilla, occhi lucidi al D-Day. E William (ri)parla di Kate. Foto e video | People. Sbarco in Normandia, Carlo e Camilla incontrano i veterani. Rispolverate vecchie lettere d’amore e cimeli. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla sbarcano a Roma, 'felici di essere qui' - (ansa.it)

Carlo e Camilla sbarcano a Roma: "Felici di essere qui". Incontri istituzionali e tour culturale, nei 20 anni dalle nozze - (msn.com)

Visita di Stato «storica» Carlo e Camilla sbarcano a Roma: «Felici di essere qui» - Sorridenti, sicuramente in buono spirito, vestiti di blu come il cielo terso di Roma che li accoglie: Carlo e Camilla atterrano a Ciampino in un pomeriggio di sole per dare inizio alla visita di Stato ... (bluewin.ch)