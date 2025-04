Carlo e Camilla in Italia festeggiano 20 anni di matrimonio

Carlo III arriva oggi in Italia per una visita di Stato di quattro giorni, la prima da sovrano dopo aver compiuto 17 viaggi ufficiali nel Bel Paese da principe. L'agenda romana – tra incontri con le massime cariche istituzionali e un discorso storico in Parlamento – sarà anche l'occasione per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio con Camilla.

