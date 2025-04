Carlo e Camilla da oggi a Roma in visita ufficiale

Carlo in “ottima forma” e che “metterà il dovere prima di tutto” quello che, insieme alla regina Camilla, oggi è atteso a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni. Il 76enne monarca, come evidenzia il Daily Mail, arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale alla fine del mese scorso – dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro cui si sta sottoponendo – che lo ha costretto ad annullare una serie di impegni. Prima della visita, fonti hanno informato il Mirror che Carlo è tornato in forma smagliante dopo aver “tirato il fiato” nella sua tenuta di campagna di Highgrove nel Gloucestershire. “L’Italia non è mai stata in dubbio, ma la pausa ha permesso a Sua Maestà di rallentare, anche se solo per un paio di giorni”, ha spiegato una fonte vicina al Re, aggiungendo che “sia Sua Maestà che la Regina sono ancora più emozionati di mettersi in viaggio”. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – E’ un rein “ottima forma” e che “metterà il dovere prima di tutto” quello che, insieme alla reginaè atteso aper unadi quattro giorni. Il 76enne monarca, come evidenzia il Daily Mail, arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale alla fine del mese scorso – dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro cui si sta sottoponendo – che lo ha costretto ad annullare una serie di impegni. Prima della, fonti hanno informato il Mirror cheè tornato in forma smagliante dopo aver “tirato il fiato” nella sua tenuta di campagna di Highgrove nel Gloucestershire. “L’Italia non è mai stata in dubbio, ma la pausa ha permesso a Sua Maestà di rallentare, anche se solo per un paio di giorni”, ha spiegato una fonte vicina al Re, aggiungendo che “sia Sua Maestà che la Regina sono ancora più emozionati di mettersi in viaggio”.

