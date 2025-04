Carlo e Camilla atterrati a Roma | quali sono gli impegni in Italia

Carlo III e la Regina Camilla sono atterrati all'aeroporto di Ciampino per la loro visita di Stato in Italia. Ad accogliere il Re e la Regina - lei in abito blu scuro - la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, il capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana Bruno Antonio Paquino, il ministro degli Esteri britannico David Lammy, l'ambasciatore britannico a Roma Edward Llewellyn e l'ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini. Prima di partire a bordo della Bentley State Limousine, Carlo ha rivolto un saluto con la mano ai giornalisti presenti a Ciampino. Sua Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, martedì 8 aprile alle 10.

